Hollywood-stjerne slået ned på åben gade

Torsdag morgen klokken 07:24 blev skuespilleren Rick Moranis slået ned på åben gade i New York.

Overfaldet blev fanget på en overvågningsvideo, som politiet efterfølgende har delt på Twitter i håb om at fange den ukendte gerningsmand, som efter slaget gik roligt videre. Den kan du se i videoen over artiklen.

Ifølge ABC7 slog 67-årige Rick Moranis hovedet, ryggen og hoften, da han blev overfaldet, men han kunne selv sørge for at komme på hospitalet, hvor han blev undersøgt, inden han gik til politistationen og anmeldte overfaldet.

'Rick Moranis blev overfaldet på Upper West Side i går (torsdag, red.). Han har det fint, men han sætter pris på alle ønskerne om god bedring,' skriver skuespillerens repræsentant til mediet.

67-årige Rick Moranis har det godt efter overfaldet. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Videoen er siden blevet delt i stor stil i håb om at hjælpe politiet. Blandt andre skuespilleren Chris Evans, der er kendt som Captain America i Marvel-universet.

'Mit blod koger. Find denne mand. Du skal ikke røre Rick Moranis,' skriver kollegaen på det sociale medie.

Stoppede efter tragedie

Med roller i de to første 'Ghost Busters'-film, 'Honey, I Shrunk the Kids' og 'The Flintstones' var Rick Moranis et stort navn på Hollywood-scenen i 1980'erne og 90'erne, men det er ikke meget, offentligheden har hørt eller set til ham siden.

Årsagen er en tragedie, der ramte hans familie i 1991. Her blev hans alenefar til to små børn, da hans kone, Ann, døde af brystkræft, og seks år senere tog han en beslutning om at sætte filmkarrieren på pause.

- Jeg er aleneforælder, og jeg fandt ud af, at det var for svært at passe mine børn samtidig med alle de rejser, der er, når man laver film. Så jeg tog en lille pause. Og den lille pause blev til en længere pause - og så fandt jeg ud af, at jeg ikke savnede det, sagde han i 2005 til USA Today.

Rick Moranis (helt til venstre) overrakte i 1990 en Oscar for bedste animerede kortfilm sammen med John Candy (til højre). Prisen gik og tvillingebrødrene Wolfgang og Christoph Lauenstein. Foto: Douglas C. Pizac/Ritzau Scanpix

I perioden efter konens dødsfald lagde han stemme til en række animationsfilm - blandt andet 'Bjørnebrødre' - og nu er børnene voksne, og han er så småt klar til at vende tilbage til tv-skærmene.

Inden længe vender han tilbage med efterfølgeren til succesfilmen 'Honey, I Shrunk the Kids' fra 1989. Det sker i Disney+-filmen 'Shrunk'.