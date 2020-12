Hollywood-stjerne springer ud som transkønnet

'Hej venner. Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er trans.'

Sådan starter Hollywood-stjernen, der indtil nu har været kendt som Ellen Page, et opslag på Twitter. Skuespilleren fortæller, at han nu er en mand ved navn Elliot.

'Jeg føler mig heldig over at kunne skrive dette. Over at være her. At jeg er nået til dette sted i mit liv,' fortsætter han opslaget.

Filmstjerne: Godt jeg sprang ud

Her sender han samtidig et stor støtte til alle 'de utrolige personer', der har støttet ham i rejsen fra kvinde til mand, og han sender en stor tak til hele transmiljøet, som han samtidig tilbyder sin støtte til i fremtiden.

Elliot Page er blandt andet - som Ellen Page - kendt som hovedrollen i ungdomsfilmen 'Juno', mens han også har haft roller i 'X-Men' og 'Inception'. Rollen som Juno gav nomineringer til flere priser - blandt andet en Oscar.

Glad, men bange

I øjeblikket kan han opleves som Vanya Hargreeves i Netflix-serien 'The Umbrella Academy', men hvordan den rolle påvirkes, vides endnu ikke. Sikkert er det dog, at verden skal til at vænne sig til, at Ellen Page er blevet til Elliot Page.

Det er også noget, han selv skal vænne sig til, og det kan godt tage noget tid.

'Jeg beder også om tålmodighed. Min glæde er ægte, men den er også skrøbelig. Sandheden er, at selvom jeg føler mig ekstremt glad lige nu, og jeg ved, at jeg bærer på et stort privilegie, så er jeg også bange,' skriver han i Twitter-opslaget.

Teenstjerne svarer igen på homobønner

Han er bange for det had og de jokes, han nu ved, han kommer til at blive mødt med, mens han også frygter vold.

I opslaget fortæller han, at transkønnede bliver diskrimineret i samfundet og af politikerne.

'Jeg elsker, at jeg er trans. Jeg elsker, at jeg er queer. Jo mere jeg holder mig selv tæt og totalt omfavner, hvem jeg er, jo mere drømmer jeg, jo mere vokser mit hjerte, og jo mere trives jeg. Til alle transpersoner, der må leve med chikane, selvhad, misbrug og frygten for vold hver dag: jeg ser jer, jeg elsker jer, og jeg vil gøre alt for at gøre verden bedre,' slutter opslaget.'

I kommentarfeltet vælter det ind med støtte, hvor blandt andre de officielle konti for Netflix og 'Umbrella Academy' hylder Elliot Page og beslutningen om at fortælle offentligheden om kønsskiftet.

Elliot Page har siden januar 2018 været gift med Emma Portner.