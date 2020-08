Hollywood-stjerne undskylder for rolle

Zoe Saldana fik kritik for at gøre sin hud mørkere til rollen som den amerikanske sangerinde Nina Simone, der er lidt mørkere

Den 42-årige Hollywood-stjerne Zoe Zaldana, der fik sit store gennembrud i storfilmen 'Avatar' i 2009, undskylder nu for sin rolle som den sorte sangerinde Nina Simone i filmen 'Nina' fra 2016.

Zoe Saldana, der betragter sig selv som en sort kvinde, blev mødt med gigantisk kritik i 2016, fordi hun havde gjort sin hud lidt mørkere samt brugt en kunstig næse for bedre at komme til at ligne den noget mørkere sangerinde Nina Simone.

Men her nu fire år senere undskylder Zoe Saldana for rollen i et interview, der blev sendt på Instagram.

- Jeg skulle aldrig have spillet den rolle. Jeg skulle have gjort alt, hvad jeg kunne for at lade en anden sort kvinde blive castet til rollen som den helt perfekte sorte kvinde, fortæller Zoe Saldana.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Zoe Saldana betragter sig selv som en sort kvinde. Foto: Shutterstock

Zoe Saldana forklarede også følgende med tårer i øjnene:

- Dengang tænkte jeg, at jeg havde tilladelse til at spille rollen, fordi jeg selv er en sort kvinde. Og det er jeg. Men det var altså Nina Simone, og Nina havde et liv og en rejse, der skulle have været hædret helt ned til den mindste detalje, fordi hun var et meget detaljeret individ. Jeg er så ked af det, fordi jeg elsker hendes musik, forklarede Zoe Saldana.

Mange af Nina Simones sange handlede om, hvordan det var at leve som en marginaliseret sort kvinde i USA. Og hendes fans fordømte allerede i 2012 castingen af Zoe Saldana til rollen som Nina Simone i filmen 'Nina'.

Familiemedlemmer til den afdøde Nina Simone var heller ikke begejstrede for valget af Zoe Saldana til rollen og skrev blandt andet på Twitter:

'God historie. Men vær så venlig at tage Ninas navn ud af din mund resten af dit liv.'

Zoe Saldana er her fotograferet under Oscar-festen i 2016. Foto: AP