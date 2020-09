Hollywoodstjerne ædru i 8 år: Blev afhængig af piller

Dax Shepard, 45, har ikke holdt det hemmeligt for nogen, at han i en årrække kæmpede med et alkoholmisbrug.

Nu fortæller skuespilleren dog ifølge det amerikanske medie People i en podcast, at det ikke kun var alkoholen, der gav ham problemer med afhængighed.

I 2012 havde han været ædru i otte år og var ikke faldet i en eneste gang. Men oveni en svær periode, hvor skuespilleren var enormt ramt af, at hans far var alvorligt syg af kræft, kom Dax Shepard ud for et motorcykeluheld, fortæller han.

- Jeg ringede omgående til min mentor, og jeg sagde 'Jeg har massive smerter, og jeg er nødt til at arbejde hele dagen, og vi har nogle venner, der kan give mig Viocin (smertestillende medicin, red.)', fortæller Dax Shepard.

Dax Shepard og Kristen Bell har været gift siden 2013. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

Hans mentor indvilligede i, at han kunne tage et par piller, men at han så skulle kontakte sin læge og få sin kone, skuespilleren Kristen Bell, til at hente medicinen.

Tog faderens medicin

I begyndelsen var der ifølge Shepard ingen problemer med den ordning, men efter noget tid blev han ansvarlig for at dosere medicin til sin kræftsyge far.

- Så jeg gav ham en del Percocet (smertestillende medicin, red.), og så tænkte jeg, at jeg jo havde en recept, og at jeg havde haft et motorcykeluheld, så jeg kunne også godt tage nogen, fortæller han og tilføjer ifølge People, at han nok tog dobbbelt så meget, som hans egen recept tilskrev.

Han indrømmede dagen efter over for sin kone, at han havde taget pillerne, men selvom han stoppede dengang, er han flere gange faldet i igen, senest i år.

Selvom Shepard fortæller, at han er stolt over ikke at have drukket eller taget kokain i 16 år, er han ikke helt tilfreds.

- Jeg har ikke været ædru på den måde, man gerne vil være ædru, hvor man ikke har hemmeligheder, og hvor man ikke er bange for at fortælle folk om det grå område, man gør igennem, siger han.