Hollywoodstjerne afslører sit trick: Sådan slipper han for paparazzier

I tide og utide hører man superstjerner brokke sig over paparazzifotografer, der ligger på lur og fotograferer dem uden accept. Hvis eksempelvis en skuespiller er ude og spise frokost, sidder de klar, og det samme hvis det er dagens indkøb, der skal klares.

Men en af verdens mest populære skuespillere, Hugh Jackman, har fundet en løsning, der virker. Han allierer sig med dem.

Det fortalte Jackman, da han gæstede Ellen DeGeneres’ talkshow.

- Jeg har en ting med paparazzierne, det er mærkeligt, indledte han i talkshowet, hvor han egentlig var mødt op for at promovere sin nyeste film ’The Greatest Showman’.

- I Australien kommer de hen til mig, og de kender mig efterhånden alle sammen, og så siger jeg til dem ’okay gutter, hvad har I brug for?’.

Et af de opstillede billeder fra Bondi Beach i Australien. Foto: All Over Press

Derefter indgår de aftalen.

- En af de vigtige gutter, Shane, sagde ’altså, vi skal have dig på Bondi (en strand, red.) i bar overkrop’, og så svarede jeg ’okay, i morgen tidlig klokken otte’.

Billederne er altså pure opstillet, men de får, hvad de vil have.

- Så dukker de alle sammen op. Det er pinligt, for der er omkring 30 af dem, og så lader de mig være i fred.

Foto: All Over Press

Hugh Jackman joker selv med, at det er en studemandsaftale, som han selv elsker, og som giver fotograferne to ugers gratis fri, fordi de slipper for at jagte ham rundt omkring. Men han indrømmer også, at aftalen nok er mest til fordel for ham selv.

- Uheldigvis, for dem, var Zac Efron sammen med mig dagen inden, hvor vi trænede sammen. Ikke en eneste person var til stede. De anede ikke, vi var der. Jeg fik lidt ondt af dem, griner han.

’The greatest showman’ føler P.T. Barnums liv I 1800-tallets New York og fik premiere I Danmark første juledag.