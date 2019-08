Hollywoodstjerne gav sin mand et chok: - Jeg er ikke hetero

Skuespiller og danserinde Julianne Hough detonerede for nylig en bombe i et interview med Women's Health, hvor hun pryder forsiden.

Her fortæller Hough, at hun ikke er heteroseksuel. Ikke at der er noget usædvanligt i det i 2019, men måden, hun gjorde det på, må alligevel havde chokeret mindst én person.

Julianne Hough er nemlig gift. Med en mand.

I interviewet fortæller den 31-årige Hough om det akavede øjeblik, hvor hun fortalte sin mand, ishockeyspilleren Brooks Laich, sandheden.

- Jeg sagde til ham: 'Du ved godt, at jeg ikke er hetero, ik?'. Og han svarede 'Undskyld, hvad?!', siger Julianne Hough.

Ingen frygt

Hough, der er opvokset som mormon, siger videre, at hun har været sammen med kvinder før i tiden - uden dog at nævne navne, men det får ikke betydning for ægteskabet.

Samtalen fortsatte nemlig videre.

- Jeg sagde: 'Det er jeg ikke (hetero, red.). Men jeg valgte at være sammen med dig.'

Ifølge Julianne Hough kan det, at hun har valgt at stå frem, være med til at styrke deres forhold.

- Jeg tror, der er en form for sikkerhed i det hele nu, hvor jeg har været åben om alt det her. Der er ingen frygt i at sige ting, som jeg før har været bange for at erkende, eller jeg har haft en skam eller skyld over på grund af, hvad jeg er blevet fortalt, eller hvordan jeg er blevet opdraget, siger Julianne Hough.

Hendes mand, der spiller ishockey i NHL, har rost sin hustru på Instagram, hvor han skriver.

- Er så stolt af min hustru Julianne Hough - for den kvinde hun er, og hendes mod til at dele sin rejse, udfordringer og triumfer, skriver han.