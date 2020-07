Hollywoodstjerne: Jeg blev behandlet unfair

Spørger man skuespiller Charlize Theron, er det ikke altid lige nemt at være kvinde i Hollywood.

Særligt i de actionfilm, som Theron ofte kan opleves i, er der stor forskel på, hvordan de kvindelige og mandlige skuespillere bliver behandlet på settet.

Det fortæller Charlize Theron i forbindelse med den amerikanske kongres Comic-Con, som finder sted over weekenden.

Den 44-årige stjerne, som blandt andet er kendt fra 'Mad Max: Fury Road'-filmen, husker særligt de oplevelser, hun havde under optagelserne af filmen 'The Italian Job' fra 2003.

- Her fandt jeg ud af, at der stadig var så mange misforståelser omkring kvinder i genren, fortæller hun og fortsætter:

- Det eneste gode, der kom ud af den oplevelse, var, at jeg virkelig blev presset til at udføre stunts med de mandlige skuespillere - og at det var første gang, at jeg prøvede noget lignende. Men det var en meget unfair proces. Jeg var den eneste kvinde sammen med en masse fyre, og jeg husker tydeligt, at de i pre-produktionen havde planlagt, at jeg skulle træne kørsel seks uger længere end nogen af mændene.

Først da Charlize Theron spillede med i 'Mad Max: Fury Road', oplevede hun ændringer. Foto: Moviestore/Shutterstock

Fik kvalme

Charlize Theron fortæller, at hun fandt det 'fornærmende', men at hun lod sige motivere af det.

- Jeg var sådan: 'Okay, så I vil lege denne her leg? Lad os komme i gang'. Jeg gjorde det til et mål at overgå alle mændene i kørsel. Jeg husker levende, hvordan Mark Wahlberg måtte køre ind til siden og kaste op halvejs igennem vores trænings-session, fordi han fik kvalme af at lave 360-graders sving, siger hun.

Ifølge Charlize Theron var det først i forbindelse med hendes rolle i 'Mad Max: Fury Road', at hun oplevede forandring. Der er dog stadig ulighed derude, mener hun.

- Hør, vi er bliver stadig behandlet anderledes end vores mandlige kolleger derude, og vi er er nødt til at presse branchen for at ændre det.

- Jeg vil have, at mine to døtre skal vokse op uden at mene, at det er usædvanligt eller underligt. Jeg vil have, at det skal normaliseres, siger hun.