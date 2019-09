Horror-stjerne død 80 år gammel

Skuespilleren Sid Haig, der er kendt for roller i film som 'House of 1000 Corpses', 'Diamonds Are Forever' og 'Jackie Brown' er død 80 år gammel. Hans kone Susan L. Oberg offentliggjorde nyheden på Instagram til et billede, hvor hun tilsyneladende holder hans hånd i en seng, Susan L. Oberg oplyser også, at Sid Haig døde lørdag aften.

Til billedet skriver Susan L. Oberg følgende:

'Lørdag den 21. september døde mit lys, mit hjerte, min sande kærlighed, min konge, den anden halvdel af min sjæl. Sidney passerede fra en verden til en anden. Han er vendt tilbage til universet, en lysende stjerne på himlen. Han var min engel, min ægtemand, min bedste ven, og det vil han altid være.'

Flere medier heriblandt Fox News, TMZ, Variety og Independent har også skrevet om dødsfaldet.

Hollywood-skuespilleren Sid Haig er død 80 år gammel. (Foto: Ritzau Scanpix)

Sid Haig har ifølge flere medier i den sidste tid ligget på hospitalet, efter at han i starten af september var involveret i en ulykke i sit private hjem. Hans talsmand vil kun over for TMZ bekræfte, at ulykken fandt sted i hans private hjem. Men selve dødsårsagen er indtil videre ukendt.

Sid Haigs lange karriere spænder over 40 år. Han mest kendte rolle var dog som den klovne-malede skurk kaptajn Spaulding i filminstruktøren Rob Zombies horror-trilogi, 'House of 1000 Corpses', 'The Devils Rejects' og den sidste film i serien, ''3 From Hell', der havde premiere i flere biografer i USA for en uge siden.

Men han har også medvirket i film som 'Bone Tomahawk', 'Hatchet III' og 'Devil in My Ride'.