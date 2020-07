Hotelkonge scorer 27 år yngre toprytter

Den 57-årige hotelkonge og milliardær Petter Stordalen har fundet kærligheden i en 27 år yngre kæreste.

Han har nemlig fundet sammen med den tidligere svenske toprytter Märta Elanda Wistén.

Det bekræfter han over for det norske medie VG.

Ifølge hotelkongen var det faktisk coronakrisen, der bragte parret sammen. Den 30-årige Märta Elanda Wistén tog nemlig til Oslo for at besøge ham, lige inden alt lukkede ned. Derfor endte parret med at være lukket inde sammen, hvilket har givet dem utrolig god tid til at lære hinanden bedre at kende.

- Det har været en meget speciel tid, men på samme tid har vi haft mulighed for at lære hinanden bedre at kende og blive forelskede. Selvom forretningen har været udfordrende, har det været godt for privatlivet. Vi har det fantastisk sammen, siger Petter Stordalen til VG.

Selvom coronakrisen har været økonomisk hård ved den norske hotelrigmand Petter Stordalen, der måtte lukke ned for flere hoteller og rejser, så har det givet ham en unik mulighed for at tilbringe mere tid sammen med sin nye kæreste.

Parret har angiveligt kendt hinanden i et stykke tid, men det er først efter nytår, at forholdet har udviklet sig.

Under åbningen af Stordalens nye danske hotel, Villa Copenhagen, der åbnede 1. juli, dukkede de op sammen for første gang.

Petter Stordalen blev for alvor kendt i Danmark, da det kom frem, at danske Spies sammen med de andre skandinaviske selskaber i Thomas Cook var blevet solgt til ham og kapitalfondene Altor og TDR Capital.

Derudover ejer han bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel.

Petter Stordalen blev skilt fra Gunhild Stordalen i slutningen af 2019, efter de havde været gift i ni år. Hun fortæller til VG, at hun er glad for, at eksmanden har fundet kærligheden igen, og hun glæder sig til at lære Märta Elanda Wistén at kende.