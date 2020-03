Hun blev kaldt verdens smukkeste pige: Sådan ser hun ud i dag

Allerede som fireårig gik den franske pige Thylane Blondeau catwalk for modemanden Jean Paul Gaultier. Kun to år senere blev hun som seksårig kåret til verdens smukkeste pige. Som tiårig kom den unge Thylane på forsiden af modemagasinet Vogue. Billedet blev dog udskældt, fordi hun var iklædt stiletter og en meget nedringet guld-blazer.

I dag er den franske skønhed blevet 18 år gammel. Men hvordan ser hun egentlig ud nu? Det kan du se på nedenstående helt friske billede, der blev taget i går under modeugen i Paris.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 18-årige Thylane Blondeau blev i går fotograferet under modeugen i Paris. Foto: Ritzau Scanpix.

Den 18-årige Thylane Blondeau mødte går op som tilskuer til et modeshow af designeren Miu Miu under modeugen i Paris. Her beviste hun, at hendes skønhed stadig kan tiltrække masser af opmærksomhed.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail.

Den 18-årige skønhed lagde også selv et billede ud på Instagram, hvor hun skrev følgende:

'Tak til Miu Miu for at invitere mig. Det er altid et smukt show at se på.'

Thylane har selvfølgelig kastet sig over en karriere i modebranchen. I september måned sidste år gik hun catwalk for modemærket BYBLOS under modeugen i Milano. I den samme måned offentliggjorde hun, at hun ville lancere sit eget modemærke.

Thylane er netop nu ambassadør for 'L'Oreal og er også blevet navnet ansigtet udadtil for en parfume skabt af designeren Lolita Lempicka. Hun har også medvirket for en kampagne for Doce & Gabbana i 2017.

Den 18-årige franske skønhed er i øvrigt datter af den tidligere internationale fodboldspiller Patrick Blondeau og tv-personligheden Véronika Loubry.