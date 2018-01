Hun blev kaldt verdens smukkeste: Sådan ser hun ud i dag

I 40 år har Carole Alt stået foran kameraet og vist sit smukke ansigt og sin lige så smukke krop frem.

Den efterspurgte model fra New York blev ellers ikke levnet mange store chancer for at ramme de store magasinforsider af sin agent. Hendes blå øjne kunne gå an, men ikke det brune hår, var begrundelsen.

Tilbage i 1980'erne var det de blonde modeller, der var i høj kurs, men det stoppede ikke Alt. Hun blev kæmpe stor og fik forsider på stribe.

Modellen blev kaldt 'verdens smukkeste kvinde'. Det var den nu afdøde Playboy-ejer, der gav Carole Alt det smigrende navn.

- Det var selvfølgelig super flatterende at blive kaldt, når man er en ung model, der har brug for omtale til at skabe sig et image, en karrirere. Det var meget meget dejligt at høre det, siger Carole Alt i et interview med Fox News.

- Det var Hugh Hefner, der kaldte mig 'verdens smukkeste kvinde'. Jeg tænkte bare på alle de kvinder, han har arbejdet med. På det tidspunkt havde han slet ikke arbejdet med mig, siger Alt og fortæller, at det med alderen kun bliver bedre, når man bliver kaldt smuk.

Nina Agdal kan ånde lettet op

Carole Alt arbejder stadig som model. Så sent som i 2014 var hun med i jubilæumsudgaven af magasinet Sports Illustrated, der blandt andre havde danske Nina Agdal på forsiden.

Forsiden af magasinet nappede Alt blandt andet tilbage i februar 1982.

Sports Illustrated 1982.

I dag lever 57-årige Alt stadig af at have en flot og slank krop. Hun er forbillede og talskvinde for rawfood-bølgen, og hun har udgivet flere bøger om den rå kost.

Revne gulerødder eller gode gener? Carole Alt holder sig særdeles godt! Se selv:

Carole Alt som 55-årig. Foto: All Over Press

Et dugfriskt billede af Carole Alt. Foto: All Over Press