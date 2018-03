Hun er 48 år: Så lækker har du aldrig set verdensstjernen før

Jennifer Lopez lagde i går et super sexet billede af sig selv ud på sin instagram, hvor hun er iført sports bra og stramme leggins - se det flotte billede her

Nu er det vist bevist for alvor. Årenes gang har meget svært ved at bide på den 48-årige verdensstjerne Jennifer Lopez, der på et helt frisk instagram-billede fra i går fremtræder sexet og ungdommelig iført en flot hvid sports bra og et par stramme leggins. På billedet kunne Jennifer Lopez sagtens gå for at være en, der netop har rundet de 30 år.

Til billedet skrev Jennifer Lopez følgende: Jeg skal i gang med at træne iført mine nye leggins.

Og de fleste af hendes 73 millioner følgere var begejstrede for billedet, der er blevet liket af mere end 2,2 millioner mennesker.

En følger skrev: Hvordan gør hun det?

En anden skrev: Jeg får løst til at slå ind i væggen, når jeg ser det billede.

Og en tredje skrev: Du er grunden til, at vi unge fyre får lyst til at blive voksne lidt hurtigere.

I søndags lagde Jennifer også et billede ud på sin instagram, hvor hun var iført en smuk hvid stram kjole, der i den grad fremhævede hendes verdensberømte bagdel.

Et opslag delt af Jennifer Lopez (@jlo) den 4. Mar, 2018 kl. 5.32 PST

Det er nærmest ubegribeligt at tænke på, at Jennifer Lopez allerede om godt to år den 24. juli fylder 50 år.

Jennifer Lopez optræder her i Las Vegas for to uger siden. (Foto: All Over Press)

Jennifer ses her sammen med sin kæreste Alex Rodriguez. (Foto: All Over Press)