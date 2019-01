Hun er for lækker: Se 53-årig model posere topløs 36 år efter sin debut

Den tidligere topmodel Paulina Porizkova skal nu posere topløs i det berømte mode-magasin 'Sports Illustrated Swimsuit' hele 36 år efter sin debut i samme magasin tilbage i 1983.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Daily Mail

Den 53-årige mor til to afslører også selv på sin instagram-profil, at hun vil være blandt de modeller, der medvirker i den kommende specialudgave af magasinet. Paulina offentliggjorde på instagram en sexet video, hvor hun poserer nøgen på en strand kun iført en g-streng. Og hun giver de 20-årige modeller kamp til stregen. 'Sports Illustrated Swimsuit afslørede også nyheden med samme video på deres instagram samt et stillbillede.

Paulina Porizkova, der er født i Tjekkiet, var kun 17 år gammel, da hun i 1983 debuterede i 'Sports Illustrated Swimsuit'. Men hendes optræden i det berømte magasin medvirkede til, at hun lidt senere kom til at tilhøre den første generation af supermodeller, der blandt andet tæller navne som Elle Macpherson, Naomi Campbell, Cindy Crawford og Linda Evangelista.

Til sin frække video på instagram har den 53-årige Paulina blandt andet skrevet følgende:

'Okay. Her er den. Afsløringen! Jeg skal medvirke i Sports Illustrated Swimsuit som næsten 54-årig.

Paulina debuterede som nævnt som kun 17-årig teenager i det berømte magasin i 1983. Men hun medvirkede også året efter som 18-årig i 1984. Og den populære model gentog succesen i 1985, 1986, 1989, 1992, 2004. Og endelig medvirkede hun også i udgaven, der fejrede 'Sports Illustrated Swimsuit's' 50 års jubilæum. Og nu bliver hun så aktuel igen her i 2019.

Her er Paulina fotograferet som model i 1988. (Foto: Shutterstock)