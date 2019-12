Hun har en klar besked til alle mænd

Sexchikane er ikke kvinders problem, og Margot Robbie opfordrer nu alle mænd til at deltage i kampen for at komme chikanen til livs

I 2016 blev Margot Robbie kaldt Hollywoods nye stjerneskud efter sin præstation i filmen 'Suicide Squad'.

Siden har der været fuld fart på karrieren, og snart er den australske skuespiller endnu engang aktuel, når hun spiller rollen som Kayla Pospisil i 'Bombshell', der handler om Fox News-skandalen, hvor beskyldninger om en kultur med sexchikane endte med at koste den mangeårige chef Roger Ailes jobbet. Han trådte tilbage i 2016.

29-årige Robbie, der er erklæret feminist, håber, at filmen kan være med til at rykke noget i samfundet, hvor kvinder - ifølge skuespilleren - alt for ofte må affinde sig med seksuel chikane.

Foto: Lisa O'Connor

- Modtagelsen af filmen har været utrolig. Jeg håbede, at den ville rykke noget på den måde, sagde Margot Robbie til Variety i forbindelse med filmens premiere i Los Angeles.

På rollelisten er også store navne som Charlize Theron og Nicole Kidman.

- Vi har talt meget om det, fordi sexchikane ikke kun er et problem, som kvinder skal løse. Det er noget, vi alle skal løse sammen, sagde Margot Robbie og fortsatte.

- Jeg kan forestille mig, at alle mænd derude har en datter, en hustru, en mor, en ven eller en kæreste. De ønsker ikke, at de skal eksistere i en verden, hvor de måske ikke kan tage på arbejde eller føle sig trygge. Det ønsker ingen, og jeg håber, at vi sammen kan løse problemet.

Australske Margot Robbie på den røde løber. Foto: Ritzau Scanpix

For Charlize Theron var det vigtigt, at filmen ikke blev belærende. Den skulle vise den virkelighed, som man hos Fox News arbejdede i, siger hun.

'Bombshell' har premiere i Danmark 27. februar til næste år.