Hun kravlede op i det helt forkerte træ

Superstjernen Miley Cyrus er havnet i en shitstorm, efter hun lagde en serie billeder på Instagram, hvor hun poserer i toppen af et joshua tree.

De specielle og yderst fotogene træer er nemlig fredede i Californien, hvor der bliver færre og færre af dem - til dels fordi mennesker er for hårde ved dem.

Som kommentar til den træklatrende sangers billede har en Instagram-bruger skrevet:

'Joshua-træer er ved at uddø på grund af deres skrøbelighed. At folk klatrer i dem, gør det ikke bedre. Slet dette (foto, red.) før der sker mere skade.

Tilsyneladende er Miley Cyrus uberørt af den ballade, hendes billeder har medført.

De famøse fotos er i hvert fald stadig at finde på hende Instagram-profil, der følges af flere end 90 millioner fans.

Miley Cyrus er hovednavn på dette års Tinderbox-festival, der finder sted ved Odense til sommer.

Det irske rockband U2 udgav i 1987 deres femte album - The Joshua Tree - der er et af deres mest succesfulde og indeholder hits som 'With or Without You' og 'I Still Haven't Found What I'm Looking For'.

I forbindelse med albummet blev de fotograferet ved et af de sjældne træer, som de dog undlod at klatre op i.