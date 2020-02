Hun slog op med Al Pacino: - Aldersforskellen var for stor

Den 43-årige israelske skuespillerinde, Meital Dohan, bekræfter nu, at hun har slået op med den 79-årige Hollywood-stjerne Al Pacino. Hun giver blandt andet to grunde til bruddet, Først og fremmest at aldersforskellen på 36 år mellem parret er alt for stor, men samtidigt påpeger hun også, at Al Pacino ikke er så glad for at bruge penge.

Meital Dohan stillede op til et interview med det israelske kvindemagasin Laisha, hvor hun også på video bekræfter bruddet. Videoen er også lagt ud på Laishas Facebook.

Den israelske skuespiller valgte at stå frem og bekræfte bruddet med Al Pacino på grund af de mange rygter, der begyndte at cirkulere, da han mødte alene op til Oscar-festen tidligere i denne måned. Parret har ellers været kærester i næsten to år.

- Det er hårdt at være sammen med en mand, der er så gammel, selv om det er selveste Al Pacino, siger den 43-årige Meital Dohan om sin 79-årige eks-kæreste. Aldersforskellen på 36 år blev ifølge Dohan afgørende for deres brud.

- Aldersforskellen er svær. Jeg forsøgte at nægte det, men han er jo allerede helt ærligt en aldrende mand nu. Så selv med min store kærlighed, kunne forholdet ikke holde, siger Dohan.

Al Pacino og Mietal Dohan var sammen i ca. to år. Men nu er det slut. Foto: Shutterstock.

I interviewet i Laisha Magazine bliver Meital Dohan spurgt omkring eventuelle gaver, hun har fået af Al Pacino. Dohan griner af ideen om, at hun har fået noget materielt ud af forholdet og svarer:

- Han købte kun blomster til mig. Hvordan kan jeg på en venlig måde udtrykke, at han ikke kunne lide at bruge penge?, svarer Dohan.

Parret var sammen i omkring to år. De mødte hinanden ved et afterparty i forbindelse med en filmvisning. Dohan siger i øvrigt, at hun håber, at de vil forblive gode venner.

- Jeg havde et skænderi med ham og forlod ham for nylig. Men selvfølgelig elsker jeg ham og holder af ham. Og jeg var glad for at være der for ham, da han havde brug for det. Og jeg er glad for at være en del af hans eftermæle. Det er en ære for mig. Jeg er glad for, at vi har haft et forhold sammen, og jeg håber at vi kan forblive gode venner, siger Meital Dohan.

Den 43-årige israelske skuespillerinde gik på Nissan Nativ teaterskole og spillede flere roller på israelsk tv, før hun rejste til USA, hvor hun har spillet i adskillige roller i internationale film, heriblandt rollen som Yael Hoffman i tv-serien 'Weeds'.