Hun stjæler opmærksomheden fra modellerne

Den 34-årige amerikanske sangerinde Janelle Monae blev i går udråbt som den mest velklædte kvinde under modeugen i Paris af magasinet Nylon.

En flot udmærkelse, som Janelle Monae angiveligt har taget meget seriøst. Her til morgen mødte hun nemlig op til Chanels modeopvisning i Paris iklædt en fantasifuld og stilfuld kreation, der i den grad fangede opmærksomheden.

Janelle var nemlig helt nøgen på overkroppen under sin sort/hvide jakke, der ikke levnede meget til fantasien.

Som international stjerne blev Janelle Monae placeret på første række under mode-showet. Og der er ingen tvivl om, at hun har stjålet en del af opmærksomheden fra modellerne, der spankulerede op ad catwalken i Paris.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail

Janelle sad på første række som publikum til Chanels modeopvisning i denne frække mundering. Foto: Ritzau Scanpix.

Janelle har også lagt et billede ud på sin Instagram, hvor hun er iklædt det udfordrende outfit. Til billedet skriver Janelle:

'Dag 8. Finalen. Officielle Chanel. Tak til modeugen i Paris 2020'.

Janelle Monae, der blandt andet er kendt for hittet 'Make Me Feel', fik hele verdens opmærksomhed, da hun for næsten en måned siden åbnede Oscar-showet med sit nummer fra 2009 'Come Alive'. Teksten var i øvrigt lettere omskrevet for bedre at passe til Oscar-showet.

Herunder kan du se det billede, som Janelle selv har lagt ud på sin Instagram i forbindelse med sin optræden til Oscar-festen.

Janelle er i øvrigt en meget modebevidst kvinde, der tidligere har skabt opmærksomhed i forbindelse med sin påklædning. Hun lagde også et billede ud af sit specielle Oscar-outfit på sin Instagram. Til billedet skrev Janelle blandt andet, at skaberne af kjolen havde brugt 600 timer for at lave den.