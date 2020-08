Hus fra Hollywood-storfilm til salg

Det var i dette hus, at Kim Basinger boede i filmen 'L.A. Confidential' - se her hvor meget huset koster

Hvis du vil være en del af vaskeægte Hollywood-historie, har du nu muligheden. Det berømte luksus-hus fra filmen 'L.A, Confidential' er nemlig nu sat til salg efter en grundig renovering. Det var det hus som Hollywood-stjernen Kim Basinger boede i, da hun spillede rollen som den smukke overklasse call-girl, Lynn Bracken, i filmen, der havde premiere i 1997.

Året efter fik Kim Basinger en fortjent Oscar i kategorien 'bedste kvindelige birolle' for sin præstation i filmen, der bliver kaldt den bedste kriminalfilm, der nogensinde er lavet i Los Angeles.

Efter to års renovering kan huset nu købes for 7.495.000 dollars svarende til næsten 48 millioner kroner.

Den flotte hvide stue med den elegante trappe i baggrunden. Foto: ADRIAN_VAN_ANZ.

Det smukke hus, der er lavet efter inspiration fra spansk koloni-stil, er historisk kendt som 'John C. Leavitt-huset'. Huset blev bygget i 1923 og er designet af stumfilms-stjernen Jack Donovan, der også var arkitekt.

Huset ligger i Los Angeles-kvarteret Hancock Park, der grænser op til Hollywood og Wilshire Coutry Club. Den legendariske bokser Muhammed Ali har også boet i kvarteret. Hans hus blev benyttet som Rocky Balboas palæ i filmen 'Rocky III'.

Stort åbent køkken med spisekrog. Foto: ADRIAN_VAN_ANZ.

Huset er 464 kvadratmeter stort. Der er fire store soveværelser, fem badeværelser, to store stuer og tre køkkener. Huset har også en stor overdækket udendørs-terrasse samt adskillige altaner og store flotte vinduer, der giver udsigt til den fantastiske natur i området samt til de to swimmingpools i haveområdet, hvor der også er flere hyggekroge. Der er i øvrigt også to gæstehuse på grunden, der selvfølgelig er inkluderet i prisen.

Her på TopTenRealEstateDeals.com kan du læse mere om det utroligt flotte hus.

Et af huset flotte enkle soveværelser. Foto: ADRIAN_VAN_ANZ.

Herunder kan du i et stort billedarkiv se en lang række billeder fra det helt fantastiske hus: