Husk nu solcreme: Viser voldsom forbrænding

Varmen har for gjort sit indtog i Danmark, hvor der søndag mange steder måles temperaturer på 30 grader og over.

Men det er ikke kun herhjemme, at folk lider i varmen. Det er 'Avengers'- og 'Guardians of the Galaxy'-stjernen Chris Pratt et bevis på. Han var for nylig på bryllupsrejse på Hawaii med sin brud Kathrine Schwarzenegger, og lørdag lagde han et billede på Instagram, der viste, at ikke alt var gået smertefrit.

- Solen er klar, overarmene er klar. Jeg er måske blevet liiiiidt for sprød på bryllupsrejsen, skriver han med et glimt i øjet.

Har solgt for 11,9 milliarder

Det mildest talt smertefulde billede har medført et par velmenende kommentarer, der går hånd i hånd med de drilske af slagsen.

- Jeg har noget på goop til det der, skriver Gwyneth Paltrow med henvisning til hendes livsstilsbrand.

Skuespillerpar skilt efter 10 år

Hustru Kathrine er også på pletten med en masse ildfyldte emojis, mens en tredje med henvisning til hans bagdel blot skriver:

- Der kom månen frem.

Det ligner et par dage på siden, når skuespilleren skal sove.