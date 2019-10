Husker du drengen fra E.T.? Anholdt af politiet

Han spillede drengen Elliott i Steven Spielbergs berømte film E.T. - den i dag 48-årige skuespiller blev mandag anholdt af politiet

Den 48-årige skuespiller Henry Thomas, der i 1982 blev verdensberømt for sin rolle som den lille 10-årige dreng Elliott i Steven Spielbergs berømte film E.T., blev mandag anholdt og sigtet for spiritus-kørsel af politiet i byen Tualain i den amerikanske stat Oregon.

Det skriver flere medier heriblandt NBC Washington, Fox News og TMZ

Her ses et forbryder-foto af den 48-årige Henry Thomas, der i går blev anholdt for spiritus-kørsel i USA. (Foto: Washington County Jail)

Politiet i Tualatin har overfor Fox News bekræftet, at Thomas Henry er blevet anholdt af politiet og sigtet for spiritus kørsel. Politiet modtog et alarm-opkald, hvor en borger oplyste, at en bilists holdt mistænkeligt parkeret midt på en befærdet vej. Da politiet ankom til stedet, fandt de den 48-årige Henry Thomas sovende meget dybt bag rettet i sin bil.

Ifølge TMZ stank bilen ikke af alhohol. Men Henry Thomas blev alligevel anholdt og sigtet, fordi han udviste andre tegn på beruselse. Han blev varetægtsfængslet i Washington County.

Thomas Henry blev i 1982 måske et af de mest kendte drenge-ansigter i hele verden på grund af sin ekstremt populære rolle som den 10-årige Elliott, der i Steven Spielbergs film hjælper sin gode ven, rumvæsnet E.T., med at forlade jorden og vende tilbage til sin egen planet ude i rummet.

Filmen er en af de bedst sælgende film nogensinde. Den indtjente på verdensplan 619 millioner dollars.