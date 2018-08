Husker du lille Emma fra 'Venner'? I dag er hun slet ikke til at kende

Husker du Ross' og Rachels baby Emma, som elskede 'Big Butts', og som ikke kunne holde fingrene fra Joeys elskede 'Hugsy'-bamse i hit-serien Venner?

Den lille pige fra komedieserien 'Venner' er blevet en ung kvinde. Faktisk to. Emma blev nemlig spillet af tvillingerne Cali og Noelle Sheldon, og snart tager de et stort spring.

De skal nemlig være med i Jordan Peeles gyserfilm 'Us', hvor de blandt andre skal spille sammen med Elizabeth Moss, Lupita Nyong'o og Winston Duke.

De to piger er i den grad blevet voksne og er næsten ikke til at genkende. Se blot billederne af de to smukke piger, der netop er fyldt 16 år, herunder:

twinnie Et opslag delt af cali (@cali.sheldon) den 4. Apr, 2018 kl. 4.17 PDT

Happy birthday @cali.sheldon Et opslag delt af Noelle Sheldon (@noelle.sheldon) den 17. Jun, 2018 kl. 9.30 PDT

it’s nICE here Et opslag delt af cali (@cali.sheldon) den 2. Apr, 2018 kl. 1.36 PDT

Kendt som Emma

Selvom de to piger har spillet med i flere serier, efter de som små var en del af 'Venner', så husker mange dem stadig som den lille, søde pige.

Det har pigerne tidligere fortalt i et interview med mediet Bustle.

- En masse folk på vores skole ser det ('Venner', red.), og de fleste af dem ved, at vi var en del af det, så de synes, at det er ret sejt, lød det fra Noelle Sheldon i interviewet.

Pigernes mor, Gretchen Sheldon, fortalte ligeledes i interviewet, at pigerne havde det sjovt med at spille rollen som Emma, da de var små.

- Alle var meget, meget søde mod Noelle og Cali og behandlede dem som små prinsesser på settet. 'Venner' blev filmet foran et publikum, og når Cali og Noelle kom ud, vinkede de og engagerede sig med live-publikummet. Det var rigtig sjovt, fortæller moderen.

Flashbacks to ‘03 Et opslag delt af cali (@cali.sheldon) den 26. Nov, 2017 kl. 1.06 PST

Fimen 'Us', som de to piger er med i, får premiere i marts 2019.