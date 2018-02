Husker du Natalie fra 'Love Actually'? Her er hun i dag...

41-årige Martine McCutcheon har en del på cv'et. Tv-roller, reklameroller og ikke mindst en filmrolle i 'Love Actually', hvor en romance med Hugh Grant for alvor gjorde hende berømt.

Efterfølgende er det dog ikke blevet til det helt store gennembrud i Hollywood, men det gør tilsyneladende ikke så meget, da McCutcheon med det fulde navn Martine Kimberley Sherrie McCutcheon har et tilsyneladende solidt talent som popsanger at falde tilbage på.

McCutcheon i talkshowet 'Lorraine' sidste år. Foto: All Over

Sidste år gjorde hun comeback til musikbranchen med albummet 'Lost and Found', der nåede en 17.-plads på det britiske hitlister.

Meget tydede ellers på, at hun ville indstille musikkarrieren i 2002, hvor hende album 'Musicality' kun opnåede en 55.-plads på hitlisterne.

McCutcheons seneste film er 'Red Nose Day Actually' fra sidste år. Foto: All Over

McCutcheon har desuden fundet en måde at udnytte både sit talent for skuespil og sin sangstemme i det hun har optrådt i en stor opsætning af musicalen 'My Fair Lady' på The National Theatre i London, hvor hun spillede Eliza Doolittle.

Rollen indbragte hende en Laurence Olivier Award i 2002.