Husker du Pamela? Flyttet sammen med 19 år yngre kæreste

51-årige Pamela Anderson er 19 år ældre end sin franske fodbold-kæreste Adil Rami, der var med til at vinde VM for nylig i Rusland.

Selvom aldersforskellen ingen rolle spille lige nu, hvor hun stadig er flot og sexet, så er kendis-damen klar over, at sådan bliver det ikke nødvendigvis ved med at være, og hun er begyndt at forberede kæresten på, at der kan komme en tid, hvor hun måske ikke er så attraktiv længere.

Se også: Pamela startede trend med sex-bånd: Det var pinligt

Pamela og Adil Rami har fundet hinanden. Foto: All Over Press

- En dag falder jeg sammen. Bare så du ved det. Så vær forberedt.

- Lad os være forelskede, så længe vi er forelskede, og hvis der kommer en dag, hvor du ser på mig og siger bvadr, well, så kan jeg altid flytte og bo i et andet land, siger Pamela, hun har sagt til sin loverboy.

Se også: Fransk landsholdsprofils frække hemmelighed: Dater kendt Hollywood-stjerne

'En dag falder jeg sammen', forudser smukke Pamela. Foto: All Over Press

Indtil videre er der dog ingen ko på isen. Pamela er tilmed flyttet til Frankrig for at bo sammen med ham i en landsby udenfor Marseille.

Her har hun såmænd åbnet et lille kombineret bageri/restaurant, der hælder meget mod vegansk mad.

Se også: Ultimativ MILF! Er hun verdens lækreste?

- Jeg har min bager, kører rundt i min lille bil med hunden. Jeg elsker energien i denne del af verden. Det er mit nye adopterede hjem, siger hun til The Sun.