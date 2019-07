Husker du Steve Irwins lille datter? Nu er hun forlovet

Australske Bindi Irwin havde onsdag en fødselsdag, hun aldrig glemmer.

Ikke nok med at hun fyldte 21 år, hun fik også den bedste fødselsdagsgave nogensinde, da hendes kæreste gennem seks år, Chandler Powell, gik på knæ.

Chandler Powell gik på knæ og fik sit ja. Foto: Ritzau Scanpix

Det fortæller Bindi Irwin selv på sin Instagram-profil.

- Den smukkeste overraskelse. Chandler og Robert (hendes bror, red.) gik sammen for at forevige øjeblikket, hvor jeg sagde ja, skriver hun til billedet herunder.

Hun fortsætter.

- Vi var i haven i Australia Zoo, og det var mere end perfekt. Jeg vidste ikke engang, at Robert var der og fotograferede, og jeg vil altid være taknemmelig for at have disse specielle minder fra den mest fantastiske dag.

På sin egen Instagram deler Chandler Powell også en fortælling fra frieriet.

En ung Bindi Irwin da hun holdt en rørende tale for sin afdøde far i Australia Zoo i 2006. Foto: Ritzau Scanpix

Her skriver han, at parret faktisk mødte hinanden i Australia Zoo for nu seks år siden.

- At fri ved hendes yndlingssted i zoo'en, omringet af dyr, virkede som den perfekte måde at starte dette ufattelige nye kapitel i vores liv, skriver han.

Bindi Irwin er datter af vovehalsen- og dyreelskeren Steve Irwin. Hun var blot otte år gammel, da hendes far døde i 2006, efter at være blevet stukket i brystet af en pilrokke. I dag arbejder hun i Australia Zoo - ligesom hendes far gjorde det.