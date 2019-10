Hvad sker der? Verdensstjernens nye billede skaber forvirring

Da den 22-årige verdensstjerne Kylie Jenner var gravid med sin første datter Stormi, holdt hun det hemmeligt gennem det meste af graviditeten. Og det har nu fået hendes mange millioner fans på Instagram til at være på vagt.

Adskillige gange har både fans og medier spekuleret i, at Kylie Jenner er gravid igen, så Stormi snart får en storesøster. Men ingen af gangene har det været rigtigt.

Nu er der dog helt friske spekulationer i gang på grund af et billede, som Kylie Jenner lagde ud for fire dage siden i forbindelse med, at hendes sminke-firma Kylie Cosmetics nu skal arbejde sammen med modehuset Balmain. Og det var altså ikke kun sminken, der vakte opmærksomhed. Mange af Kylies fans troede nemlig, at Kylie på billedet præsenterede en højgravid mave.

Bedøm selv billedet herunder:

En følger skriver:

'Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad der sker på det billede'.

En anden skriver:

'Er det kun mig, der ser det? Men er hun ikke gravid?

En tredje skriver:

''Er det hendes mave eller hendes knæ?'.

En fjerde spørger:

'Hvilken kropsdel er det man ser i billedet forneden til venstre?'

En femte spørger:

'Er hun gravid, eller er det bare en skæv vinkel?'

En sjette siger:

'I et sekund troede jeg lige, at hun er gravid?'.

Og en syvende siger:

'Er det en mave? Eller har jeg taget et stof, som jeg ikke kan tåle'.

En fan konkluderer herefter følgende:

'Hun støtter sig til sit knæ. Jeg har stirret på billedet i tyve minutter for at forstå det'.

Og selvfølgelig er det et knæ. Det blev de fleste af de mange fans også enige om.