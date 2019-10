Hver nat låste Harry Styles døren til sit soveværelse

En 26-årig hjemløs mand er blevet kendt skyldig i stalking, efter han i månedsvis opholdt sig ude foran tidligere One Direction-medlem Harry Styles hjem i London i marts.

Det skriver Independent.

Tilbød at købe mad

Ifølge Styles startede stalkingen, da han en dag tilbød den hjemløse, hvis navn er Pablo Tarzaga-Orero, at give ham nogle penge, så han kunne købe noget mad eller leje et hotelværelse. Dagen efter købte Styles et måltid til manden fra en vegansk café.

Det gjorde han, fordi han med egne ord blev 'trist af at se en så ung person sove under så hårde forhold'.

Da Tarzaga-Orero fik tilbudt måltidet, spurgte han Styles, om de kunne gå på restaurant, hvilket Styles i retten forklarede, at han fandt 'en smule besynderligt'.

'Hans ansigtsudtryk gjorde mig en smule utilpas,' sagde Styles.

Kastede sig mod ham

Efterfølgende begyndte Tarzaga-Orero at skrive noter og lægge dem i sangerens postkasse.

I retten beskrev den 25-årige musiker, at mandens opførsel blev 'uberegnelig og skræmmende', og at han begyndte at låse døren til sit soveværelse hver nat, efter det gik op for ham, at han blev forfulgt.

Situationen eskalerede i maj, hvor den hjemløse angiveligt skulle have kastet sig mod Styles og forsøgt at gribe fat i ham i Regents Park.

'Jeg er ikke forelsket'

Da Tarzaga-Orero i retten blev spurgt, om han stalkede Styles, svarede han, at det aldrig havde været hans intention.

'I sidste ende ville jeg bare gerne have den penge, han havde tilbudt mig. Jeg har ikke nogen følelser involveret. Jeg er ikke forelsket i ham,' sagde han.