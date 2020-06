Hyldes for kæk sviner

Serien 'Friends' går tilsyneladende aldrig af mode.

Fortællingen om vennerne Monica, Chandler, Ross, Phoebe, Joey og Rachel blev filmet i perioden 1994 til 2004, men selv 16 år senere er karaktererne hyper-populære.

Det sås forleden dag, da den tidligere engelske landsholdskaptajn i fodbold David Beckham delte et billede på Instagram af ham og fruen, Victoria Beckham. Her var han iført en 'Friends' t-shirt med Joey og Chandler, men han havde næppe forventet den respons, han fik.

Matthew Perry, der spillede rollen som Chandler Bing, valgte nemlig at dele billedet til sine syv millioner følgere på Instagram med teksten:

'Denne her fyr har virkelig god smag. Hvem han end er'.

Den kække sviner til et af de mest letgenkendelige ansigter på kloden er gået rent hjem hos fansene. Hele 1,6 millioner brugere har i skrivende stund givet opslaget et 'like' og 13.000 kommentarer er det også blevet til. Heriblandt fra David Beckhams søn, der stolt fortæller, at det skam er ham, der har givet farmand t-shirten.

Hitserien 'Friends' har været nomineret til intet mindre end 62 Emmy Awards. Foto: Danny Feld/AP

Flere fans er tydeligt flade af grin over kommentaren.

'Kunne du være mere Chandler-agtig', spørger en efterfulgt af en grinende emoji.

Tilsyneladende er det dog ikke alle, der har fanget sarkasmen. I hvert fald har Matthew Perry måtte udpensle sin egen joke i kommentarfeltet.

'Venner, jeg ved godt, hvem det er. Jeg jokede bare'.

Fans af Joey, Phoebe og de andre højtelskede karakterer fra tv-serien 'Venner' kan i øvrigt snart begynde at glæde sig til et gensyn.

Det planlagte genforeningsafsnit, som blev udskudt på grund af coronakrisen, skal nemlig ifølge den ene af succes-seriens skabere Marta Kauffman filmes til august.