Hyldes for patriotisk nøgenbillede

Lizzo poserer iført intet andet end det amerikanske flag i et håbefuldt opslag om valget

Den amerikanske sanger Lizzo er kendt kropspositivist, og nu viser hun formerne frem i anledning af valget.

I et opslag på Instagram poserer Lizzo med det amerikanske flag draperet over den ene skulder og ellers uden en trevl på kroppen.

Billedet er ledsaget af en tekst, hvor Lizzo giver udtryk for sine ønsker for fremtidens USA. Hun skriver, at på grund af det amerikanske folk er hun stadig håbefuld.

'Jeg tror på et land, som lærer os den sande historie, så vi bedre kan forstå, hvor vi kommer fra, og hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg tror på et land, som lytter til protestråb og ikke politiserer dødsfald', skriver hun blandt andet og retter dermed en tydelig reference til de seneste måneders 'Black lives matter'-protester i USA.

Hun runder opslaget af med en opfordring til sine følgere om at stemme til valget.

Hyldes

Det lader da også til, at både budskabet og det vovede billede er nået ud til mange af stjernens 9,4 millioner følgere.

Opslaget har i skrivende stund tæt ved 1,5 millioner likes, og flere giver udtryk for deres begejstring i kommentarfeltet.

'Smukt sagt', skriver en, og en anden følger kommenterer: 'Amen til det hele'.

Flere hylder også Lizzo for hendes udseende.

'Wow, du ser utrolig ud. Tak, fordi du altid inspirerer og bringer det bedste frem i andre'.

