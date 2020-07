'Glee'-stjernen Naya Rivera mistede på tragisk vis livet i sidste uge, da hun omkom i en drukneulykke, hvor hun nåede at redde sin fireårige søn op i båden, men selv mistede livet.

13. juli blev hendes lig fundet.

Big Sean og Naya Rivera ved MTV Video Music Awards i New York i 2013. Foto: Mediapunch/Shutterstock

Se også: Glee-stjernen Naya Rivera døde i en drukneulykke

Den blot 33-årige skuespiller er siden blevet hyldet af kendisser på stribe, men én har hidtil holdt sig tavs. Nemlig hendes tidligere kæreste og forlovede, rapperen Big Sean. De fandt sammen i 2013 og blev forlovet i oktober samme år. Forholdet endte dog i 2014. Nu sender han en rørende hyldest til Naya Rivera.

'Hvil i fred, Naya. Gud velsigne din sjæl. Tak fordi du velsignede os alle med dit talent og din tilstedeværelse. Du er en helt. Ikke blot fordi du reddede din søn. Også grundet de barrierer du brød ned på vegne af så mange mennesker, så de følte sig selvsikre, kunne rette ryggen og være stolte, når de ikke selv kunne gøre det', skriver han.

Selvom de havde et kort og stormfuldt forhold, så understreger han, at han intet fortryder.

'Jeg værdsætter og værner om alt, der nogensinde er sket mellem os - for at have gjort mig en klogere og bedre person. Jeg er stadig i sorg og i chok. Jeg kan ikke tro, det er virkeligt. Jeg beder for dig og for din familie, og jeg ved, at du kigger ned på dem og beskytter dem. Hvil i fred, Naya', slutter han.

Big Sean bryder tavsheden. Foto: Picture Perfect/Shutterstock

Skuespiller fundet død: Nu reagerer 'Glee'-stjernerne