Hyper-sexet australier med kulørt kærligheds-liv

Hun er australier med fransk/marokkansk blod i årerne - og så er hun mere end sexet.

Dominique Le Toullec lyder det eksotiske navn på modellen, der har samlet over en kvart million følgere på Instagram - ud over at gøre sig bemærket som fitness-træner og sælger af fitness-programmet 'Body By Dominique'.

Men sådan i almindelighed er de fleste her til lands nok mest interesseret i hendes særdeles delikate billeder på Instagram, som vi her viser et udpluk af.

Dominique Le Toullec er 31 år og har haft et noget kulørt kærlighedsliv i fortiden. En af hendes kærester var sønnen af en af den australske underverdens mest notoriske skikkelser, George Freeman, der døde i i 1990.

Sønnen, Adam, datede Dominique et års tid, selvom han i 2014 blev idømt mindst fem års fængsel i Thailand for fremstilling af mere end 19 kilo amphetamine.

Ifølge MailOnline besøgte modellen Adam Freeman, mens han sad bag lås og slå i Thailand, men hun havde nu ingen forbindelse til hans forbrydelse, blev det fastslået.

I 2011 debuterede hun som model i det sydafrikanske FHM magazine. I den forbindelse fortalte hun om, hvad der skulle til for fyre for at gøre hende interesseret.

'Jeg kan lide fyre, der har en stærk personlighed og er smarte, og de skal have en god krop'.

Hun kan lide tatoveringer på fyrene, men ikke for mange og helst kun 'på nogle dele af kroppen'.

