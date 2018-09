I dag kan Cosby blive sendt bag tremmer i ti år

Tirsdag bliver en skæbnesvanger dag for den engang så højtelskede og nu vanærede skuespiller Bill Cosby.

Ved en domstol i delstaten Pennsylvania risikerer han at blive idømt op til ti års fængsel.

Den 81-årige komiker blev i april den første i MeToo-æraen til at blive dømt for et seksuelt overgreb.

Således fandt et nævningeting ham skyldig i tre tilfælde af overgreb, efter at han i 2004 havde bedøvet en kvinde ved navn Andrea Constand og forgrebet sig seksuelt på hende.

- Alt, jeg beder om, er den retfærdighed, som retten finder passende, fortalte den i dag 45-årige kvinde under et retsmøde mandag.

I alt har omkring 60 kvinder anklaget Cosby for seksuelle overgreb, der angiveligt har stået på siden 1960'erne.

Andrea Constand. Foto: AP

Mange af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede. Det er derfor kun Andrea Constands beskyldninger, der er endt i retten.

Anklagerne har krævet ti år i et statsfængsel og en bøde på 25.000 dollar - knap 160.000 kroner - samt betaling af sagsomkostningerne.

Imens argumenterer Bill Cosbys forsvarsadvokater for, at han bør afsone i husarrest, da han er 'for gammel og svag' til et almindeligt fængsel.

Under mandagens retsmøde sagde statsanklager Kevin Steele, at Cosby ikke lader til at angre sine forbrydelser.

- Han tror ikke på, at han gjorde noget forkert, sagde Steele, der samtidig afviste argumentet om, at Cosby er 'for gammel' til at afsone sin straf i et almindeligt fængsel.

- Ingen er hævet over loven, tilføjede han.

Bill Cosby har siden domfældelsen i april siddet i husarrest i sit hjem i Cheltenham i Pennsylvania.

Under hele sagen har han nægtet sig skyldig og hævdet, at der var givet samtykke fra Andrea Constand.

Bill Cosby forlader retten. Foto: AP

Mandag bekræftede dommer Steven O'Neill, at anklagemyndigheden og forsvaret var blevet enige om at slå de tre tilfælde af overgreb sammen til ét anklagepunkt.

Dermed blev den maksimale straf på 30 års fængsel, som Cosby i teorien risikerede, nedsat til 10 år.

Et af forsvarets centrale vidner, psykolog Timothy Foley, ventes at vidne tirsdag. Når det er sket, vil dommer Steven O'Neill udmåle sin straf til Cosby.

Det var Bill Cosbys rolle som familiefaren Heathcliff Huxtable i 80'er-serien 'The Cosby Show', der gjorde ham kendt som 'Amerikas far'.