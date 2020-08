I kamp mod racisme og monstre

Mens USA gennem de sidste tre måneder har været ramt af store demonstrationer mod racisme og politibrutalitet over hele landet, siden den afro-amerikanske mand George Floyd den 25. maj blev dræbt i forbindelse med en anholdelse i den amerikanske by Minneapolis, kan man netop nu se den helt nye tv-serie 'Lovecraft Country', der sætter fokus på USA i 1950' erne, hvor racismen var endnu mere fremherskerskende.

Den 30-årige amerikanske skuespiller Jonathan Majors, der er kendt for film som 'The Last Black Man in San Fransisco', 'Da 5 Bloods', 'White Boy Rick' og When We Rise', er godt på vej til at etablere sig som en af de mest markante afro-amerikanske skuespillere i USA. Sidste skud på stammen er hans hovedrolle som Atticus Freeman i den aktuelle tv-serie 'Lovecraft Country'.

Det er en roadmovie-agtig tv-serie, hvor Jonathan Majors i rollen som den hjemvendte soldat fra Korea-krigen, Atticus Freeman rejser rundt i det raceopdelte USA i 1950' erne for at finde sin far, der er forsvundet. Sammen med sin onkel George og sin gamle veninde Leti rejser trioen ind i området Lovecraft Country, hvor de møder og bliver angrebet af nogle frygtelige monstre.

Men lige så farlig på deres vej er den racisme, de støder ind i på hvert eneste hjørne. Lige fra racistiske politibetjente, til fjendtlige naboer, restaurant-ejere og butiks-ejere, der ikke kan døje synet af sorte mennesker.

De tre sorte hovedpersoner rejser direkte ind i fjendeland, hvor de bliver mødt af uhyggelige monstre og voldsom racisme fra alle kanter. Foto: HBO.

- Monstre er ikke virkelige. Men i Lovecraft Country er monstrene i den grad virkelige. Men de hvide politibetjente er endnu værre, forklarer Jonathan Majors og tilføjer:

- I USA er 'public enemy number one' en sort mand, der er 182 centimer høj eller højere. Atticus er 'public enemy number one'. Men her er han en helt. Når vi bevæger hæren og tropperne ned ad markerne, er det en krig omkring forståelse. Det er det, som vi i virkeligheden kæmper for, at blive forstået og at blive set, fortæller Jonathan Majors til magasinet Elle.

Jonathan Majors og Jurnee Smollett-Bell i rollerne som Atticus og Leti i tv-serien 'Lovecraft Country'. Foto: HBO.

Privat har Jonathan Majors aldrig været i militæret. Men både hans far og hans to bedstefædre har alle været soldater. Hans morfar kæmpede oven i købet i Korea-krigen lige som Jonathan Majors karakter Atticus har gjort det.

Det amerikanske medie Rolling Stone beskriver tv-serien 'Lovecraft Country' som 'Indiana Jones' møder 'Twilight Zone', der møder 'Tales From The Crypt'.

Tv-serien, der består af 10 afsnit, kan netop nu ses på HBO Nordic, hvor man ind til videre kan se de første to afsnit. De resterende otte afsnit bliver vist hver mandag.