I shitstorm: Hun er ikke til at genkende

Realitystjernen Khloé Kardashian, 36, er havnet i en sand shitstorm.

En video, som hun delte på Twitter tirsdag for at takke sine fans for sin nyerhvervede titel som vinder af People's Choice-prisen for årets realitystjerne, har fået kommentarsporet til at gløde.

Ifølge de mange fans er hun gået for vidt med plastikoperationerne og er ikke længere til at kende.

'Jeg ved ikke, hvem denne person er, men det er i hvert fald ikke Khloé Kardashian,' skriver en følger.

'Hun er begyndt at ligne Michael Jackson,' skriver en anden, og en tredje mener, at hun ser direkte umenneskelig ud:

'Det der må være et filter, for hun ligner ikke et menneske her!' skriver følgeren.

Flere mener, at hun må have fået foretaget operationer både på næsen og hagen.

Flere af Khloé Kardashians følgere pointerer, at det må være presset over de øvrige smukke familiemedlemmer, der får hende til at ændre sit udseende. Her er hun med Kris Jenner, Kourtney Kardashian og Kim Kardashian i 2019. Foto: Monica Almeida / Ritzau Scanpix

Kardashians vilde halloween-billede

I forsvar

Der er dog også de fans, der mener, at hun ser fantastisk ud, og at der må hvile et kæmpe pres på hende som offentligt ansigt.

'Jeg kan end ikke forestille mig det pres, du må være under for at se ud, opføre dig, tænke og være på en bestemt måde på grund af din berømmelse. Jeg er her for at sige til dig, at du er smuk, du er stærk, og du er skøn, som du er,' skriver en fan.

En anden skriver helt kort:

'Det hører til sidste århundrede at tale om nogens udseende.'

Bekræfter: Jeg havde corona

'Keeping up with the Kardashian'-stjernen giver selv i videoen udtryk for, hvor taknemmelig hun er over støtten fra sine fans.

- Det her er virkelig akavet. Jeg kan ikke tro på, at I har gjort det her. At I har valgt mig som vinder af People's Choice-prisen, og det betyder mere for mig end noget andet. Jeg har ingen ord. Jeg føler mig så beæret, så værdsat og taknemmelig, lyder det fra stjernen.

Både Khloé og Kim Kardashian var nomineret til prisen, men det blev Khloé, der løb med æren.