I terapi syv timer om ugen

Som komiker har Chris Rock håndteret sine problemer ved at gøre grin med dem på scenen og tv-skærmen, men i den seneste tid har han valgt en helt anden vej.

I alt syv timer om ugen taler han med to forskellige terapeuter, hvor han blandt andet forsøger at bearbejde barndomstraumer.

Det siger den 55-årige komiker i et interview med The Hollywood Reporter.

Her fortæller han, at han er blevet diagnosticeret med nonverbal learning disorder (NLD), hvilket i bund og grund betyder, at han har svært ved at forstå nonverbal kommunikation. Derfor tager han ofte ting alt for bogstaveligt og kan ikke forstå folks signaler, hvilket har skabt mange problemer for ham.

- Jeg har altid troet, at det bare var, fordi jeg var berømt, hver gang folk svarede mig på en negativ måde. Jeg tænkte bare: ' hvad så? De reagerer bare på den måde på grund af, hvem de tror, jeg er'. Nu er det gået op for mig, at det var mig (der var problemet, red.). Meget af det var mig, siger han og påpeger, at 80 procent af al kommunikation er nonverbal.

- Og alt, jeg kan forstå, er ord, slår han fast.

Virkeligheden var en anden

Chris Rock var den eneste sorte elev i sin klasse, og det gjorde ham til et mobbeoffer blandt de andre elever på skolen. I interviewet fortæller han om oplevelser, hvor der blandt andet blev kastet balloner med urin på ham og en lang række andre voldsomme episoder.

Han endte med at droppe ud og kastede sig efterfølgende over komik, hvor han med det samme følte sig hjemme.

- Det var den første ting nogensinde, jeg var god til, fortæller han.

I årevis har han talt om sin barndom med humor under sine standup-shows eller i tv-serien 'Everybody Hates Chris'. Og selvom han troede, at han på den måde fik bearbejdet problemerne, så var virkeligheden en anden, fortæller han.

Udover standup, film og tv-serier har Chris Rock blandt andet vært Oscar-vært to gange.