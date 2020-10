I utrolig sorg: Mit hjerte er knust

Tirsdag kom det frem, at den amerikansk rocklegende, Eddie Van Halen, er død.

Han blev 65 år, og hans tidlige død har efterladt hans hustru, Janie, i en ubeskrivelig sorg.

På Twitter hylder hun nu sin afdøde mand.

'Mit hjerte og sjæl er blevet knust i en million stykker', skriver 50-årige Janie Liszewski i opslaget, der er ledsaget af begges ben.

Hun fortsætter:

'Jeg har aldrig vidst, at det var muligt at græde så mange tårer eller at føle sådan en utrolig sorg. Vores rejse sammen har ikke altid været let, men til slut har vi altid haft en forbindelse (til hinanden, red.) og en kærlig, der altid vil bestå'.

Jeg skylder ham alt: Nu er han død

Hun nægter at sige farvel, men vælger i stedet at sige på gensyn.

'Jeg vil snart se dig igen et sted, hvor der hverken er smerte eller sorg. Vær sød at passe på Kody (hunden, red.) og jeg. Vi vil altid elske dig, og vi savner dig så meget', skriver hun i et andet tweet.

Janie og Eddie Van Halen var gift fra 2009 og frem til hans død.

Besværlig kamp

Det var sønnen Wolfgang, der i første omgang kunne fortælle omverden den triste nyhed.

'Jeg kan ikke tro, at jeg er nødt til at skrive dette, men min far Edward Lodewijk Van Halen har tabt sin lange og besværlige kamp mod kræften denne morgen', skrev Wolfgang, der blev bassist i Van Halen i 2006, på Twitter og tilføjede:

'Mit hjerte er knust, og jeg tror ikke, jeg nogensinde kommer mig helt efter dette tab. Han var den bedste far, jeg nogensinde kunne bede om'.

Eddie Van Halen er død

Ifølge TMZ døde Eddie Van Halen tirsdag morgen - amerikansk tid - på St. Johns Hospital i Santa Monica.

Ved MTV Video Music Awards i 1996 blev Van Halen-bandet genforenet med tidligere forsanger David Lee Roth, der står yderst til højre. Fra venstre er det Alex Van Halen, Michael Anthony og Eddie Van Halen. Foto: Jeff Christensen/Reuters

Hans kone, Janie, var ved hans side sammen med hans søn Wolfgang og hans bror og trommeslager, Alex.

Det forlyder, at læger inden for de seneste 72 timer opdagede, at kræften havde bevæget sig fra halsen og spredt sig til hjernen og andre organer.

Van Halen er blandt andet kendt fra hits som 'Jump', der i årevis har været spillet fast, når fodboldklubben Brøndbys spillere er løbet på banen.