Ikke set offentligt i 20 år: Baywatch-stjerne viser sig frem

Hun var med til at gøre den røde badedragt berømt i 90'erne, da hun som Caroline Holden gav den som livredder kun 21 år gammel i den populære serie 'Baywatch'.

Dog sagde Yasmine Bleeth farvel og tak til Hollywood for næsten 20 år siden og har siden da holdt sig ude af mediernes søgelys.

Derfor var det også noget af en overraskelse, da billederne af den 51-årige skuespiller dukkede op.

Her ser man stjernen gå med sin hund i en blå kjole, mens hun smiler til fotografen.

Det var en glad Yasmine Bleeth, der gik tur med sin hund i Los Angeles. Foto: Coleman Rayner/LP

Yasmine Bleeth var bare en af stjernerne, der fik sig en karriere i filmbranchen efter at have været livredder i Baywatch.

Hendes karakter Caroline Holden var med i hele 72 episoder sammen med Pamela Anderson og David Hasselhoff.

Yasmine Bleeth var en af de store stjerner i 90'erne. Foto: Jeff Christensen

Hun fik roller i Heaven or Vegas, Coming Soon og Undercover Angel.

Yasmine havde dog problemer med sit privatliv og måtte indlægges på afvænning i 2000, fordi hun var afhængig af kokain.

Et år efter indlæggelsen blev hun anholdt efter hasarderet kørsel på motorvejen. Da politiet undersøgte hendes bil, fandt de sprøjter med kokain i.

I april 2003 skrev hun et brev i magasinet Glamour, hvor hun åbent fortalte om, at hun blev nødt til at bruge resten af sit liv på at holde sig fra stoffer.

Yasmine Bleeth er gift med Poul Cerrito. De to har været sammen siden 2002.

Hun har tidligere været kærester med den nu afdøde skuespiller Luke Perry.