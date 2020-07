Ikke til at kende: Corona har ændret hende totalt

12 kilo.

Så meget ekstra har den britiske realitystjerne Chantelle Houghton, der blandt andet er kendt fra 'Big Brother', taget på under coronakrisen, og det har gjort, at hendes fans næsten ikke kan genkende hende.

Den store forvandling har hun fortalt åbent om på de sociale medier, hvor hun ligeledes har delt flere billeder af, hvordan hun ser ud nu.

Og det er bestemt ikke kun hårfarven, der er gået fra blond til brun, der har ændret sig.

'Det grimmeste ansigt nogensinde. Vægtforøgning på 12 kg og grå hår på grund af lockdown, men se, hvor glad jeg er for at holde min første flodfisk! PS. Jeg har en frisørtid næste uge, så spændt!,' skriver den 36-årige realitystjerne til et billede af sig selv, som hun har delt på Instagram.

Du kan se billedet herunder:

Ros fra fans

Under kommentarsporet vælter det ind med kommentarer fra realitystjernens fans, og her bemærkes det i den grad, at Chantelle Houghton har ændret sit udseende en del den seneste tid.

De mange fans roser dog Chantelles nye ydre og påpeger, at hun aldrig har set gladere ud.

'Du ser fantastisk ud, og det er skønt, at du er glad. Nyd det,' skriver en.

'Der er ikke noget smukkere end et oprigtigt smil,' skriver en anden.

'Du ser smuk ud, og glæde er den vigtigste ting i livet.'

Her ses Chantelle Houghton i 2013. Foto: Beretta/Sims/Shutterstock

Chantelle Houghthon er kendt fra tv, men har også arbejdet som glamourmodel og skribent.

I 2016 var hun med i den fjerde udgave af 'Celebrity Big Brother', hvor hun endte med at vinde.

