Ikke til at tro: Internettet amok over hendes alder

Designeren Vera Wang har overrasket alle med sin alder. Flere fans skød hende til at være omkring de 40, men i virkeligheden er den kendte designer over 70

Nogle mennesker husker at sove otte timer om natten, så de slipper for rynker, andre er simpelthen bare født under en heldig stjerne.

En af dem er den kendte designer Vera Wang.

Designeren blev født i New York og blev hyret som redaktør hos Vogue, kort efter hun var færdig på universitetet.

Hun blev siden en af de yngste moderedaktører i bladets historie.

Vera Wang arbejdede på magasinet i 17 år, inden hun tog et job hos Ralph Lauren. Der gik dog ikke længe, før hun startede sit eget firma.

Dog har det overrasket fans, at designeren med det imponerende cv har en ligeså imponerende alder.

Billeder fra designerens Instagram giver i hvert fald ikke et retvisende spor.

Her kan man se Vera Wang med sixpack og en utrolig hud.

De fleste af hendes fans troede, at hun var i 40'erne, men i virkeligheden er hun født i 1949 og er kun en måned fra at fejre sin 71 års fødselsdag.

Det bekræftede hun på Twitter, efter en fan var gået helt amok over hendes høje alder.

'Faktatjek: Sandt', har hun skrevet til billedet.

Og fans er siden da gået amok over alderen på designeren, der er bedst kendt for sine eventyrlige brudekjoler.

'Fortæl os, hvor ungdommens kilde er!', skriver en.

'Det her er for vildt', skriver en anden.

'Nu tror jeg på vampyrer, det er klart det, der sker her', fortsætter en tredje.