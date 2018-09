Ikonisk børneforfatter død

Den britiske forfatter John Cunliffe, der er manden bag de ikoniske børneprogrammer og bøger om 'Postmand Per', er død.

Han blev 85 år gammel.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN og The Independent, der har fået det bekræftet af hans agent.

I en nekrolog i Ilkley Gazette begrædes tabet af den kendte forfatter.

Her fremgår det, at den kendte forfatter døde 20. september.

'John forlod sit hjem på en regnfuld dag torsdag 20. septemer og kom aldrig hjem igen. Selv skyerne græd for John, den talentfulde skaber af 'Postmand Per' og 'Rosie and Jim' og forfatter til mange udgivelser af poesi og billedbøger for børn', lyder det blandt andet i nekrologen.

John Cunliffe er især kendt for at have skabt 'Postmand Per'. Foto: PR Foto

Stor sorg

På Twitter udtrykker flere af John Cunliffes kolleger deres sorg over forfatterens død.

'Trist nyhed for Postmand Pers fans. Den talentfulde John Cunliffe er død. Den måde Ilkley Gazette beskriver ham på her til morgen er meget rammende', skriver Fiona Movley, der er formand for Harrogate International Festivals.

Sad news for #PostmanPat fans. Gifted creator John Cunliffe has died. The way the notice reads in the #Ilkley Gazette, this morning, is very fitting. #books #children #author pic.twitter.com/xlsDjARmUr — Fiona Movley (@movley) 27. september 2018

'Min yngste søn elskede 'Postmand Per'. Det gjorde jeg også. Jeg strikkede ham (min søn, red.) en trøje med 'Postmand Per' på. Han ville aldrig tage den af. Tak til dig John Cunliffe', skriver kriminalforfatteren Lin Anderson.

I mange år boede Cunliffe i Kendal, Westmorland. Det var i dette kvarter, at han fik inspiration til den ikoniske serie om 'Postmand Per'.

Efter den store succes med 'Postmand Per', som fik debut tilbage i 1981, blev Cunliffe en lokal berømthed. Før da arbejdede han som bibliotikar og lærer.

I 2010 udgav han 'Ghosts' - en børnehistorie, der er designet til at læse på iPad. Igennem sin lange karriere udgav han derudover omkring 190 bøger til børn, heriblandt billedbøger og lyrik.

Ifølge The Gazette blev Cunliffe begravet få dage efter sin død ved en privat ceremoni for den nærmeste familie.