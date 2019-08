Ikonisk modeshow aflyst

Efter 23 år er det angiveligt slut med det ikoniske Victoria's Secret-modeshow.

I år er det nemlig aflyst og bliver derfor heller ikke sendt på tv, som traditionen ellers foreskriver.

Det fortæller supermodellen Shanina Shaik, der har gået model for undertøjsbrandet Victoria's Secret i syv år, i et interview med The Daily Telegraph.

- Ulykkeligvis bliver Victoria's Secret-showet ikke til noget i år, siger hun i interviewet, hvor hun også understreger, at hun er skuffet over, at hun i år ikke skal gå ned ad catwalken som en såkaldt 'Angel'.

- Det er noget, jeg ikke er vant til, for hvert år på denne tid plejer jeg at træne til at være en engel, siger hun videre.

Ifølge 28-årige Shanina Shaik er arrangørerne af modeshowet i gang med at genoverveje konceptet, hvorfor det ikke bliver til noget.

- Jeg tror, de arbejder på deres branding og på nye måder at lave showet på, men det er det bedste show i verden, siger Shaik i interviewet.

Victoria's Secret har endnu ikke selv bekræftet nyhederne om, at modeshowet i år angiveligt er aflyst.

Shanina Shaik gik første gang for Victoria's Secret tilbage i 2011. Hun gik på catwalken igen i 2012, 2014, 2015 og 2018. Foto: AP

Dalende seertal

De seneste år har det ikoniske modeshow kæmpet med dalende seertal. I 2018 nåede showet et lavpunkt, hvor kun 3,27 millioner mennesker så med.

I 2001 havde showet til sammenligning 12,4 millioner seere.

The Wall Street Journal skrev i maj i år, at Victoria's Secret-showet som konsekvens af de faldende seertal ikke ville blive sendt på tv, og at folkene bag showet ville gentænke konceptet.

Sidste år kom Victoria's Secret i kraftig modvind, efter marketingschefen i firmaet L Brands, Ed Razek, som er en af modeshowets største samarbejdspartnere, langede ud efter transkønnede og plus-size-modeller og forklarede, at de ikke passede i den fantasi, som Victoria's Secret ønsker at skabe i deres show.

- Burde vi have transkønnede i vores show? Nej. Det synes jeg ikke, sagde Razek til Vogue tilbage i 2018.

- Og hvorfor så ikke? Det er fordi, det her show er en fantasi. Det er et 42 minutter langt underholdningsshow. Det er, hvad det er. Det er det eneste af sin slags i verden. Ethvert andet show ville være overstået på et minut, og hos os handler det også om de personer, der går for os, sagde han videre.

Modeshowet er kendt verden over for de ikoniske kostumer og deres modeller, der er klædt i englevinger. Foto: AP

Senere beklagede han sin udtalelse og forklarede, at den var 'ufølsom'.

Ud over Shanina Shaik har modeller som Bella Hadid, Gigi Hadid og Kendall Jenner også betrådt catwalken under Victoria's Secrets show. Også danske modeller har været en del af showet, heriblandt supermodellerne Josephine Skriver og Nina Agdal.

Danske Josephine Skriver (i det blå outfit) på catwalken. Foto: AP