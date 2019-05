Ikonisk Star Wars-skuespiller er død

Manden bag den tårnhøje legendariske abelignende karakter Chewbacca i Star Wars-filmene, Peter Mayhew, der blev kendt og elsket i hele verden for sin behårede karakter, er død 74 år gammel. Ifølge hans familie døde Peter Mayhew af hjerteproblemer 30. april med hele sin familie ved sin side.

Det skriver flere medier heriblandt de anerkendte filmblade Variety og Hollywood Reporter samt BBC.

Her er Peter Mayhew fotograferet i år 2017. (Foto: Ritzau Scanpix)

Og på afdøde Peter Mayhews egen twitterprofil har familien også berettet om dødsfaldet. Her skriver familien følgende:

'Peter Mayhews familie vil med dyb kærlighed og i sorg meddele, at Peter er død. Han forlod os om aftenen 30. april 2019 med sin familie ved sin side i sit hjem i North Texas.'

The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) May 2, 2019

Allerede i 1977 iklædte Peter Mayhew sig den behårede pels og spillede Star Wars-ikonet Chewbacca i 'Star Wars'. Dengang vidste han ikke, at filmene ville blive en gigant succes, og at han skulle vende tilbage til rollen som Chewbacca i 'The Empire Strikes Back' i 1980, 'Return of the Jedi' i 1983, 'Revenge of the Sith' i 2005 og 'The Force Awakens' i 2015.

En scene fra Star Wars: The Force Awakens. Fra venstre John Boyega i rollen som Finn, Peter Mayhew som Chewbacca og Harrison Ford som Han Solo. Foto: All Over Press)

I filmene blev han kendt som Han Solos andenpilot og bedste ven på rumskibet Millenium Falcon. Hans Solo blev spillet af selveste Harrison Ford. Med sin karakteristiske gutturale stemme blev Chewbacca hurtigt en af Star Wars-universets populære favoritter.

Peter Mayhew efterlader sig sin kone Angie og parrets tre børn. Familien har bedt fans om at donere penge til stiftelsen 'Peter Mayhew Foundation', der hjælper udsatte familier i kriseramte området.