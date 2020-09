Indisk megastjerne død efter coronaindlæggelse

Den 74-årige legendariske Bollywood-sanger S.P. Balasubrahmanyam, kendt af fans som 'SPB' eller 'Balu', er død efter at være indlagt med covid-19 i respirator siden 14. august.

Det skriver CNN.

'I et yderligere tilbageslag i morges forværredes hans tilstand yderligere, og han fik hjertestop på trods af de livsstøttende foranstaltninger og den bedste indsats fra det kliniske hold,' forklarede en leder af sundhedspersonalet i en pressemeddelelse fra hospitalet i Chennai, Indien fredag morgen.

S.P. Balasubrahmanyam var en fremtrædende figur i indisk kultur, som har bidraget til tusindvis af sange, der er oversat til en lang række sprog.

Han er blandt andet kendt for sit arbejde med filmene 'Andaz Apna Apna' og 'Baahubali 2: The Conclusion', og han vandt i løbet af sin karriere adskillige priser for sine sange i film.

Indien har 5,8 millioner registrerede tilfælde af coronasmittede, herunder 92.290 døde ifølge Johns Hopkins Universitet.

Onsdag foreslog Indiens premierminister Narenda Modi en lempelse af corona-restriktionerne på trods af landets rekordhøje smitte- og dødstal.