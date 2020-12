Indlagt efter stort vægttab

George Clooney tabte sig 11 kilo og måtte bruge et par uger på at komme til hægterne igen

Hollywood-heavyweighteren George Clooney, 59, sultede sig selv til et niveau, så han måtte lade sig indlægge på hospitalet.

Det skete i forbindelse med optagelserne til hans nye film 'The Midnight Sky', der er stjernens første store rolle siden 2016. Her er Clooney både hovedrolle og og instruktør, og den kombination rimer dårligt på indlæggelse, erkender han i et interview med The Mirror.

I filmen spiller Clooney en ensom og sygdomsplaget videnskabsmand, der forsøger at advare returnerende astronauter om en katastrofe på jorden. Det krævede et større vægttab, som han selv giver skylden for, at han blev diagnosticeret med betændelse i bugspytkirtlen. I alt tabte han sig 11 kilo.

- Jeg tror, at jeg forsøgte for meget at tabe mig for hurtigt, og jeg passede nok ikke godt på mig selv, siger George Clooney.

George Clooney i 'The Midnight Sky'. Foto: Netflix

Han fortæller, at det tog ham et par uger at få det bedre, og selvom den manglende energi ikke gjorde livet som instruktør nemmere, så hjalp det på hans hovedrolle.

- Vi var ude på denne her gletscher i Finland, hvilket gjorde det langt sværere at arbejde. Men det hjalp helt sikkert arbejdet med min karakter. Det her er større, end noget jeg har gjort før, og det var hårdt at få det gjort, men du ved, det var sjovt, siger han.

'The Midnight Sky' er baseret på Lily Brooks-Daltons 2016-novelle 'Good Morning, Midnight'.

Den rammer Netflix 23. december.