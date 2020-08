Indrømmer operation efter stort vægttab

Kelly Osbourne, der er datter af Ozzy Osbourne, viste tidligere i august en noget vild forvandling frem.

På Instagram delte hun et billede af sig selv og afslørede, at hun havde tabt sig 38,5 kilo og var lykkelig for resultatet.

'Jeg praler, fordi jeg har arbejdet hårdt, og det føles godt!!!' skrev hun blandt andet.

Nu viser det sig dog, at den 35-årige kendisdatter har fået lidt hjælp til det store vægttab.

I et interview med Hollywood Raw-podcasten indrømmer hun nu, at hun for næsten to år siden fik en såkaldt gatric sleeve, hvor man fjerner en del af mavesækken. Det skriver PEOPLE.

- Jeg fik en operation. Jeg giver ikke en fuck for, hvad nogen siger, siger hun og tilføjer, at hun er stolt af det hele alligevel.

- Det eneste, den (operationen, red.) gør, er, at den ændrer formen på din mave. Jeg fik den for to år siden. Jeg vil aldrig lyve omkring det. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, siger hun også.

Kelly Osbourne understreger, at operationen i sig selv ikke fik hende til at tabe sig.

- Med den type operation, jeg fik ... hvis man ikke træner og spiser ordentligt, så tager man på. Det eneste, den gør, er at flytte dig i den rigtige retning. Så alle jer, der tænker på at få noget lignende lavet, skal virkelig tænke over det.

Hun slår fast, at hun efter vægttabet er vred på folkene i Hollywood.

- Så fucking vred. Da jeg var fed, var jeg usynlig. De ville ikke arbejde med mig, og de ville ikke lave noget med mig, siger hun og fortæller, at hun nu for alvor har fundet ud af, hvem hun gerne vil arbejde med i fremtiden.