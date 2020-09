Influencer død - 17 år gammel

Skønhedsinfluencer 'Ethan Is Supreme' blev fundet død af sin far søndag

Den 17-årige skønhedsinfluencer Ethan Peters, der under navnet 'Ethan Is Supreme' er kendt for at give gode råd omkring make-up og skønhed på både Instagram og YouTube, blev fundet død af sin far, Gerald Peters, søndag formiddag.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News og BBC

Faren Gerald Peters har over for Fox News bekræftet dødsfaldet og siger følgende om sin søn Ethan Peters:

- Den såkaldte 'cancel culture', som vi befinder os i, vejede tungt på hans hjerte. Han ønskede intet andet end at inspirere andre mennesker, få folk til at grine og presse grænserne for, hvad der er acceptabelt i denne verden. Han var en rar sjæl, der accepterede alle for, hvem de er, fortæller Gerald Peters og tilføjer, at han talte med sin søn sidste gang aftenen før, han døde.

Der er endnu ikke udmeldt nogen officiel dødsårsag, men Gerald Peters mener ifølge Fox News, at hans søn er død af en overdosis.

'Ethan is Supreme' havde mere end en halv million følgere på Instagram og 139.000 betalende kunder på sin YouTube-kanal. Den 17-årige influencer havde også netop startet sin egen tøjkollektion ved navn 'Hellboy'.

Rørende hilsner

'Ethan Is Supreme' fik også nogle rørende mindeord på Instagram fra sin gode veninde og influencer-kollega Ava Louise. der lagde et opslag ud, hvor hun står sammen med Ethan.

Til billedet skrev Ava Louise blandt andet følgende:

'Her kan I se min bedste ven i hele verden. Han var den eneste, jeg talte med i flere måneder. Jeg var alene og kæmpede hårdt, og Ethan inspirerede mig igen. Han var med til min fødselsdag for to uger siden, og jeg er taknemmelig for, at jeg fejrede den med ham.'

Således skriver Ava Louise og fortsætter:

'Vi havde vores sidste FaceTime-samtale dagen før hans død, og jeg er så ked af, at jeg gjorde den lidt kort. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Det er den værste smerte, jeg nogensinde har følt. Ethan så mig, når jeg var længst nede, og fejrede mine højdepunkter sammen med mig. Han var så meget mere, end man kunne opleve på de sociale medier.'

'Ethan Peters, jeg vil sørge for, at dit minde lever videre. Du var skabt til at udrette så meget. Du er den klogeste teenager, jeg har mødt. Jeg håber, at der er et liv efter døden, og at du laver vilde ting deroppe'.

For seks dage siden lagde Ethan et opslag ud på Instagram, hvor han forsøgte at forklare sine inspirationer i sit arbejde og skrev følgende:

'Min æstetik har altid været inspireret af Kylie Jenner og Marilyn Manson. Hvis man tager begge deres energier ind i et rum, så har man det, som jeg stræber efter'.