Influencer lagt for had: Må ikke sidde på stedfars skød

Brielle Biermann har fået noget seriøs modvind, efter hun har delt et billede fra sin stedfars fødselsdag

Influencer og datter af tv-stjernen Kim Zolciak-Biermann blev ikke særlig populær blandt sine 1,3 millioner fans, da hun lagde et billede ud fra sin stedfars fødselsdag.

Her sidder den 23-årige nemlig på stedfaderen Kroy Biermanns skød, da hans 35 års fødselsdag skulle fejres.

Til billedet havde Brielle skrevet en sød hilsen til sin stedfar.

'Tillykke med fødselsdagen til den mest fantastiske far og mand jeg nogensinde kommer til at kende', lød det indledningsvist.

'Jeg kunne ikke forestille mig et liv uden din hårdtarbejdende, uselviske, kærlige personlighed. Jeg er så stolt af dig og alt det, du har opnået. Jeg elsker dig far'.

Men selvom der var tale om et meget uskyldigt billede, faldt det slet ikke i god jord hos influencerens fans.

De mente nemlig, at der var tale om et 'ubehageligt' billede.

'Hvorfor sidder du på din mors mand?', lød det fra en.

'Skat, du skal ikke sidde på din stedfaderes skød. Ved du ikke bedre?', skrev en anden.

'Det her er ret ubehageligt. Hun er voksen og sidder på sin stedfaderes skød', istemte en tredje.

Brielle selv svarede på nogle af kommentarerne ved at sige, at hun havde siddet på skødet, fordi der ikke var flere pladser, og at det var folks egen forkerte tankegang, der gjorde billedet til noget ulækkert.