Ingen tror på hende: Viser nye bryster frem

Chrissy Teigen har været nødt til at smide et billede på Instagram for at bevise, at hun har fået fjernet sine silikonebryster

Det var åbenbart ikke nok at stjernen Chrissy Teigen sagde, at hun skulle have fjernet sine silikonebryster.

Fans af den 34-årige model ville have håndgribelige beviser.

Det har nu fået Chrissy, der er gift med John Legend, til at smide et billede ud på Instagram, der beviser, at hun har været under kniven.

Hun er angiveligt blevet beskyldt for at 'fake' sin operation, efter hun de sidste par uger har delt billeder, hvor hun var topløs.

Derfor besluttede hun sig for at modbevise alle sine fans og delte et billede fra sin operation.

'Tro på mig', skriver Chrissy Teigen til billedet. Foto: Chrissy Teigen/Instagram

Hun viste også en video på en story, hvor man tydeligt kan se arrene fra operationen.

- Nogle af mine venner bliver ved med at skulle fortælle folk, at jeg har fået fjernet mine implantater. Det her er arrene, lød det i videoen.

Chrissy viser arrene fra operationen frem. Foto: Chrissy Teigen/Instagram

Chrissy Teigen har tidligere udtalt, at hun valgte at få dem fjernet, fordi de ikke længere gav hende den samme glæde, og at hun nu glædede sig til en lettere hverdag med mere komfort.