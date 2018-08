Inspireret af Gitte: Pamela vil have barn

Pamela Anderson er blevet 51 år og dermed ikke en årsunge længere.

Det forhindrer hende dog ikke i at ønske at få endnu et barn - sit første med sin franske fodbold-kæreste Adil Rami, der er 19 år yngre end 'Baywatch' og Playboy-legenden.

Husker du Pamela? Flyttet sammen med 19 år yngre kæreste

'Hun fik sine æg frosset ned for mange år siden og er opsat på at få et barn med Adil, selvom hun ved, at processen kan blive hård i hendes alder, og der ingen garanti er for succes, siger en 'tæt' veninde ifølge Daily Star.

Anderson var en af de største Playboy-bunnies (Video: Splash News)

Pamela og hendes udkårne, franske Adil Rami. Foto: All Over Press

Okay fra børnene

Pamela har i forvejen to voksne sønner, Brandon på 22 og Dylan, 20, med eks-manden Tommy Lee. Hendes første af indtil videre tre ægtemænd.

Begge sønner har sagt okay til, at deres mor forsøger at blive mor igen.

Se også: Pamela startede trend med sex-bånd: Det var pinligt

Pam siges at være blevet inspireret af Janet Jackson og Gitte Nielsens nylige fødsler, selvom de er i 50'erne.

Bor i Frankrig

- Ingen forsøger at tale hende fra at blive gravid igen, men hun er ikke længere så stærk, som hun har været. Lægerne vil holde et vågent øje med hendes helbred - specielt, fordi det kan tage lang tid at få et resultat, siger kilden.

Pamela mødte Adil Rami ved Monacos Formel 1-Grand Prix sidste år. De bor nu sammen i Frankrig.

Mega-stolt plastik-babe: Juhuu, jeg er på forsiden