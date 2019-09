Instagram-model smidt i thailandsk fængsel: 'Behandlet som et dyr'

Lacey Montgomery nåede ikke sin luksuriøse destination på et af Bangkoks hoteller, men måtte i stedet tilbringe et døgn i et thailandsk fængsel

Den britiske instagram-model Lacey Montgomery nåede aldrig til sit hotel for at fejre sin 28-års fødselsdag i Thailand.

I stedet blev hun tilbageholdt i lufthavnen og smidt i et thailandsk fængsel.

Det fortæller hun om på sin Instagram-profil og til Daily Mail.

Hun forklarer, at der var tale om en 'stinkende celle, der var overfyldt af kakerlakker', og at hun blev 'behandlet som et dyr', mens hun var indespærret i 24 timer.

Politiet havde valgt at tilbageholde den smukke blogger, fordi hendes par manglede to sider, som hun for et par år siden havde revet ud, efter at hun havde spildt noget væske på dem.

Tilbageholdt med seks andre

Det var ikke godt nok for politiet, der valgte at tilbageholde hende og sende hende i en celle med seks andre kvinder.

Ifølge Lacey selv var en af kvinderne helt 'hysterisk', fordi hun havde været indespærret i flere dage.

'Jeg føler mig ansvarlig for, at ingen andre ender i en situation som denne', fortalte hun om hændelsen på sine sociale medier.

'Jeg ville ikke ønske det her for nogen. De behandler dig som et dyr, og det er en oplevelse, jeg ikke vil glemme lige med det samme', skrev hun.

Det var en noget traumatisk oplevelse for modellen, der har over 300.000 følgere på de sociale medier.

Hun fik fortalt ved skranken, at de ikke kunne acceptere hendes pas.

Derefter blev hun eskorteret af politiet i en elevator, mens en kvinde angiveligt blev ved med at fortælle hende, at de ikke kunne bruge hendes pas, og at hun 'skulle holde mund og sætte sig ned'.

Skulle have fejret fødselsdag

Modellen var taget til Thailand for at fejre sin 28 års fødselsdag i ti dage på et luksushotel.

Det blev dog ikke til noget.

Hun fik dog ikke taget sin telefon, mens hun var indespærret og kunne holde kontakten med sin familie, venner og følgere.

Det var ifølge hende det, der gjorde, at hun overlevede timerne i cellen.

'Det eneste, der har fået mig til at smile i de her timer, er, at I har skrevet til mig. Så mange af jer er fremmede, der har taget jer tid til at spørge mig, hvordan jeg har det, og det betyder mere, end I aner', skrev hun.

Da hun kom tilbage til London, blev hun mødt af sine venner, der havde taget balloner og et skilt med, med teksten 'Bangkok fange, Lacey M'.

Det tog modellen dog med et smil, inden hun tog hjem og fik fejret sin fødselsdag.