Internettet går amok: Kan du se, hvem hun ligner?

19-årige Iris Law, der er datter af skuespillerne Jude Law og Sadie Frost, har taget modelverden og internettet med storm, efter hun har landet en stor modelaftale med bureauet IMG.

Inden da har hun ligeledes haft flere store modeljobs - blandt andet for brandet Burberry og Chanel, og hun har også prydet forsiden af Vogue, ligesom sin gudmor, Kate Moss, hvilket har gjort Iris til et kendt ansigt både i USA og England.

Iris' modelkarriere har på kort tid gjort hende til en stor personlighed på Instagram, hvor hun har mere end 250.000 følgere.

Her er der flere af hendes følgere, der påpeger, at hun er som snydt ud af næsen på sin berømte far.

'Som snydt ud af næsen på sin far. Så smuk', skriver en kvinde på hendes Instagram-profil, mens flere andre er i svime over, hvor smuk hun er:

'Den skønhed, du udstråler, er fantastisk', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Jeg ville ønske, at jeg vågnede op og så ud som dig. Du er fantastisk smuk'.

Vurder selv herunder. Kan du se ligheden?

Iris Law på catwalken for Miu Miu under modeugen i Paris. Foto: Jonas Gustavsson/Ritzau Scanpix

Iris Law ses her til et shoot med Burberry. Foto: Burberry via Bestimage/Ritzau Scanpix

Her ses Iris' far, den britiske stjerneskuespiller Jude Law. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Iris Law er datter af 47-årige Jude Law og 54-årige Sadie Frost. De to blev skilt i 2003.

Siden er Jude Law atter blevet gift. Denne gang med psykologen Phillipa Coan.

Iris Law stiller sig op i rækken af en lang række børn af kendisser, som er blevet modeller.

Heriblandt Paris Jackson, der er datter af afdøde Michael Jackson, og Lily Depp Rose, der er datter af Johnny Depp.

Herhjemme er en række kendtes børn også blevet modeller. Heriblandt Helena Christensens søn, Mingus, og ej at forglemme vores egen prins Nikolai.